Torino, D'Aversa: "Vlasic è già in un grande club. Può giocare in uno top, con grandi campioni"

Il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della gara contro l'Inter in casa. Queste le sue parole: "Vogliamo dare continuità al nostro percorso casalingo dove abbiamo fatto sempre la partita e abbiamo sempre segnato. Oggi è difficile contro i futuri campioni d'Italia ma vogliamo dimostrare in capo".

Volete riprendere il percorso iniziato prima della deludente partita contro la Cremonese?

"Cremona è un discorso già passato oggi affrontiamo una squadra forte ma dobbiamo avere l'ambizione di misurarsi contro una squadra che sulla carta è più forte di noi".

Vlasic quanto può migliorare ancora?

"È in un grande club come il Torino, può andare in un top club con tanti campioni, sia in Italia che all'estero. Ha le caratteristiche per fare quesrto salto".