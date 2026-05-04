Torino, furia D'Aversa dopo il ko di Udinese: niente riposo e immediata ripresa degli allenamenti

Furia D'Aversa dopo Udine e tutti in campo la domenica mattina: il programma del Torino è stato stravolto, fa sapere oggi La Stampa, visto Zapata e compagni in teoria ieri avrebbero avuto il giorno libero. Invece hanno dovuto cambiare improvvisamente i piani dopo il 2-0 rimediato in Friuli. La prova costellata di tanti errori ha fatto infuriare l’allenatore granata, che aveva immaginato un altro approccio ed auspicato la voglia di fare una grande partita per avvicinarsi bene al 4 maggio.

Appena rientrato in città nella tarda serata di sabato, D'Aversa ha ordinato la ripresa immediata degli allenamenti al Filadelfia. Sveglia alle 7:30 e colazione obbligatoria tutti insieme al campo tra le 8:00 e le 9:00: il menù della “punizione”.