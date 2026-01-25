Torino, già al capolinea l'avventura di Ngonge: l'ex Napoli vuole restare in Serie A

In casa Torino, reduce dall'umiliante 6-0 subito in trasferta a Como, urgono cambiamenti a stretto giro di posta. Diversi giocatori potrebbero fare le valigie, lasciando spazio ad altri più motivati e con l'obiettivo di portare la squadra ad una salvezza che non può essere data per scontata visti gli ultimi risultati. Tra i maggiori indiziati per lasciare la maglia granata figura Cyril Ngonge, arrivato in estate in prestito dal Napoli.

Dopo soli 6 mesi all'ombra della Mole, con 23 presenze totalizzate tra campionato e Coppa Italia impreziosite da 1 gol e 2 assist, il belga potrebbe cercare fortuna altrove. Per lui si sono mosse Maiorca e Besiktas, ma entrambe le destinazioni sono state rifiutate dal diretto interessato. Stando a quello che riporta Tuttosport, Ngonge vuole continuare a giocare in Serie A: sta ora al Napoli - proprietario del suo cartellino - e al suo entourage trovagli una destinazione in linea con i suoi desideri.