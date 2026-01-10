Torino, Gineitis: "Devo calciare di più da fuori area, questa cosa mi sta limitando..."

Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro l'Atalanta: "Oggi sarà una partita dura, loro sono una grande squadra con giocatori importanti. Servirà la qualità da parte di tutti, ma soprattutto la mentalità".

Ti sta mancando il gol?

"Devo iniziare a calciare di più da fuori area quando c'è la possibilità, a volte ricevo la palla e guardo chi è vicino alla porta. Forse mi devo liberare con la testa e quando ho la palla tirare in porta".