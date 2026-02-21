Torino, maxi plusvalenza per Cairo? Hoffenheim e Friburgo seguono con interesse Gineitis

Gli occhi della Bundesliga seguono da vicino Gvidas Gineitis, il giovane centrocampista del Torino che sta vivendo un momento di grande crescita. Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli scout tedeschi, con club come Hoffenheim e Friburgo che hanno già monitorato il giocatore all’Olimpico Grande Torino in vista della prossima sessione estiva di mercato. D'altro canto il lituano rappresenta uno dei pochi calciatori dai quali il club granata potrebbe ricavare una plusvalenza significativa, considerando il suo acquisto dalla SPAL quattro anni fa per una cifra modesta di poche decine di migliaia di euro.

La parabola del classe 2004 è stata sorprendente: a inizio stagione, dopo la sconfitta del Torino a San Siro contro l’Inter, Gineitis era sparito dalle rotazioni di Marco Baroni, limitandosi a sporadiche apparizioni. Solo dal match contro la Cremonese del 13 dicembre il mediano classe 2004 è diventato titolare quasi fisso, saltando solo alcune gare per infortuni agli adduttori o alla coscia. Da allora, in otto delle undici partite successive, è sceso sempre in campo dal primo minuto, confermando le attese sul suo talento.

Questo rendimento ha rilanciato l’interesse dei club tedeschi: Hoffenheim lo segue da vicino per rinforzare la mediana, mentre anche il Friburgo lo ha inserito nei propri radar. Corteggiamenti destinati a intensificarsi se Gineitis continuerà a essere protagonista nel girone di ritorno con il Torino, diventando una pedina preziosa per il club granata sia sul campo sia in ottica mercato. Lo riporta Tuttosport.