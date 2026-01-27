TMW Cyril Ngonge verso la Spagna. Summit per chiudere l'accordo con l'Espanyol

Ngonge va verso la Spagna. L'attaccante belga del Napoli, la prima parte di stagione al Torino, è vicino al trasferimento all'Espanyol di Barcellona. Il calciatore dovrebbe ritornare in Campania prima di accettare il nuovo prestito in Catalogna, con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. In questi momenti sta andando in scena il summit per chiudere l'affare.

L'esterno era stato accostato a diversi club in questa sessione di mercato, perché un'occasione per tutte le società che cercavano uno dalle sue caratteristiche. Dalla Lazio al Bologna, passando per Pisa e Hellas Verona, ma un ritorno in Veneto non era nelle priorità, volendo provare una nuova avventura.

Un'altra possibilità di cui s'è discusso per Ngonge ieri riguardava un trasferimento alla Lazio, il suo passaggio nella Capitale in uno scambio di prestiti che riguarderebbe anche l'olandese Tijjani Noslin. Ma l'inserimento da parte del club biancoblù ha sparigliato le carte, anche per i termini economici dell'affare. Ngonge è stato titolare nell'ultima sfida di campionato contro il Como terminata 6-0 per i lombardi, ha fin qui collezionato 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia con un minutaggio complessivo che si aggira sui 1200 minuti. All'attivo però un solo gol realizzato il 29 settembre contro il Parma, una rete che non servì per evitare la sconfitta.