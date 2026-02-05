Torino, Kulenovic: "Vediamo a fine stagione se l'Inter è la più forte, noi meritavamo di più"

Sandro Kulenovic, attaccante del Torino, è intervenuto a SportMediaset dopo la sconfitta con l'Inter in Coppa Italia. Queste le dichiarazioni del croato: "Meritavamo di più, abbiamo lasciato tutto in campo. È un peccato, l'Inter ha vinto e va in semifinale".

Su come spostare le prestazioni positive di Coppa Italia anche in campionato: "Non lo so, io sono arrivato 5 giorni fa, ho fatto due partite e ho visto una squadra che vuole lottare con determinazione".

Se l'Inter è la più forte in Serie A: "Vediamo quando finisce la stagione".

Sul suo obiettivo personale. "Non ho ambizioni personali, voglio aiutare la squadra. Questo è il mio lavoro qua".