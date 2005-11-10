Monza, Varela si racconta: "Qui perché c'è un progetto giusto. Lavoro per segnare così tanto"

Dal grande impatto con il calcio italiano ai suoi modelli in campo, Gustavo Varela ha riposto ad alcune domande dei tifosi in un box domande pubblicato sui canali social del Monza. Queste le sue parole, iniziando dagli 8 gol in stagione messi a segno finora: "Non mi aspettavo di partire così forte, ma lavoro sempre duramente per fare queste prestazioni e segnare tanti gol. Spero di continuare così".

Cosa l'ha convinta ad accettare il Monza?

"Il supporto ricevuto da tutto il club. Qua c'è un progetto che punta sulla crescita dei giovani. Gli obiettivi che ha il Monza mi hanno convinto a venire qui, spero di contribuire alla causa il più possibile".

Cosa prova ad essere secondo in classifica marcatori?

"E' fantastico ma non ci penso molto. Cerco di guardare giorno per giorno e penso già a segnare la prossima partita per aiutare la squadra. Il risultato della squadra è molto più importante".

Qual è il suo piatto preferito?

"Probabilmente la carbonara, ma anche la bolognese è molto buona. Qualsiasi tipo di pasta è buona".

Qual era il suo idolo da bambino?

"non avevo un vero e proprio idolo ma ci sono tanti calciatori che mi piace guardare. Mi piace Lukaku perché è un attaccante completo che si muove bene negli spazi, sa proteggere palla. Anche Ronaldo fenomeno è stato un giocatore fantastico".

Qual è il gol più bello che ha segnato?

"Per me i migliori sono sempre gli ultimi perché hanno un forte impatto su di me. Il passato è passato, quelli appena successi per me sono i migliori".