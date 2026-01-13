Torino, Petrachi: "Asllani e Nkonkou? Sono sul mercato, è abbastanza evidente"

Gianluca Petrachi, dirigente sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di SportMediaset poco prima della sfida alla Roma. Le sue parole: "Asllani, Nkonkou sono ragazzi che sono sul mercato questo questo è abbastanza evidente. Qualcun altro ha qualche acciacco fisico, però sicuramente abbiamo tirato una linea all'interno dello spogliatoio e della struttura. Sappiamo quello che dobbiamo fare certamente come ho spiegato tante altre volte, siamo in 32 qualcuno deve uscire. I ruoli dove dobbiamo intervenire li conosciamo bene, quindi ci sto lavorando.

C'è anche Cabral?

" No, Cabral è una cosa di mercato che non ha avuto mai un riscontro, perché al momento non stiamo cercando l'attaccante, quindi è più solo un rumor di mercato ma non era una notizia veritiera".