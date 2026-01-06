Torino, possibile rivoluzione in mezzo: occhi su Soumaré in uscita dal Leicester

Quella che è appena cominciata sarà una sessione di calciomercato intensa per il Torino, col suo nuovo ds Gianluca Petrachi già pienamente operativo. Il primo fronte su cui dovrà lavorare l'uomo mercato di Urbano Cairo è sicuramente quello delle uscite, con i vari Asllani, Ilic, Nkounkou, Biraghi e Ngonge in uscita.

Poi spazio ai rinforzi, con giocatori più funzionali alle idee di gioco di mister Marco Baroni. E viste le probabili due partenze a centrocampo, ecco che la mediana potrebbe essere il reparto con maggior bisogno di aggiunte. Secondo Tuttosport, l'ultimo nome in questo senso è quello di Boubakary Soumaré, centrocampista classe '99 il cui cartellino è di proprietà del Leicester.

Il giocatore ha in contratto in scadenza col club inglese a giugno, status che lo rende occasione di mercato particolarmente ghiotta. Seguito in passato anche da Roma e Milan, il prodotto del settore giovanile del PSG avrebbe già dato una propria disponibilità di massima al trasferimento in granata, col Torino che sta discutendo col suo entourage per un contratto di 3 anni e mezzo. Da capire quanto potrà chiedere il Leicester per il suo cartellino, col giocatore che ha comunque già espresso la propria volontà di partire a prescindere dall'eventuale affondo del Toro.