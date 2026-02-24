Bodo/Glimt, Bjorkan sfida l'Inter: "Loro con energia e voglia ma noi saremo pronti per tutto"

Fredrik Bjorkan sarà uno dei grandi protagonisti della super sfida di questa sera a San Siro fra Inter e Bodo/Glimt, col terzino che dopo aver giocato da titolare la gara di andata in Norvegia sarà in campo anche oggi per provare a mantenere il vantaggio dopo il 3-1 dell'andata e accedere così agli ottavi di finale.

Il classe '98, che negli ultimi giorni si è allenato a Marbella, in Spagna, in preparazione del big match di San Siro, ha parlato della sfida al quotidiano norvegese AN: "Sarà una vera e propria battaglia, dobbiamo essere pronti al fatto che loro scenderanno in campo con voglia ed energia".

Come immagina la sfida di San Siro?

"Noi dovremo essere al nostro meglio, sia fisicamente che mentalmente, per arginarli. Dovremo essere pronti da tutti i punti di vista, immagino che l'Inter cercherà di creare molto ed essere presente nella nostra area di rigore".