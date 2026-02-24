Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca tutto

D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca tuttoTUTTO mercato WEB
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:10Serie A
Raimondo De Magistris

Il Torino riparte da Roberto D'Aversa. All'indomani della sconfitta contro il Genoa - il secondo ko consecutivo che ha fatto sprofondare i granata al 15esimo posto - il presidente Urbano Cairo ha deciso di esonerare Marco Baroni per ingaggiare l'allenatore classe '75. "Tutti vorrebbero iniziare la stagione d'estate per interpretare il gioco in base alle caratteristiche dei giocatori. Ma se a quattro mesi dalla fine del campionato ti chiama il Toro, devi rispondere presente. Il Torino non merita questa classifica, non ho avuto alcun ripensamento: ho fatto subito le valigie", ha detto D'Aversa in sede di presentazione. L'accordo stipulato tra le parti è valido fino a giugno, l'obiettivo è condurre la squadra a una salvezza che adesso, soprattutto dopo l'ultima giornata, è tutt'altro che scontata. Per D'Aversa è una grossa occasione dopo anni complicati che hanno dato tutt'altra piega alla sua carriera dopo la doppia promozione conquistata col Parma.

D'Aversa rientra in Serie A dopo l'annata all'Empoli culminata con la retrocessione. Torna in pista dopo aver solo accarezzato l'accordo con altre quattro società di Serie A nel corso di questa stagione. Accordi che in alcuni casi sono saltati per volontà del club e in altri perché è stato lui a fare un passo indietro. E' il caso dell'Hellas Verona. "Sono stati contattati altri allenatori prima di Sammarco? Abbiamo contattato un allenatore, che pensavamo fosse giusto, ma non se la sentiva di venire. D'Aversa? Sì, probabilmente non se la sentiva, ora allena il Torino", ha detto proprio oggi in conferenza stampa Sean Sogliano rendendo così pubblico che il club scaligero - dopo l'esonero di Zanetti - voleva puntare su di lui.

C'era invece la piena disponibilità del tecnico nato a Stoccarda ma cresciuto in Abruzzo circa un accordo con la Fiorentina. Dopo la decisione della società gigliata di esonerare Pioli, quello di D'Aversa era di fatto il primo nome. Le parti avevano anche raggiunto un accordo ma poi la società viola - dopo le proteste della piazza - ha fatto un passo indietro e ha puntato su Vanoli. Negli stessi giorni anche il Genoa pensava a D'Aversa, ma alla fine la scelta è ricaduta su Daniele De Rossi.

La quarta società che ha pensato a D'Aversa è stata la Cremonese, ma qui torniamo agli albori della stagione. Il suo nome era sulla lista della dirigenza grigiorosso dopo la decisione di non proseguire con Giovanni Stroppa nonostante la promozione. D'Aversa era in una lista ampia che inizialmente comprendeva anche Giampaolo e Gotti, ma alla fine la scelta è ricaduta su Davide Nicola. Su un allenatore che, dopo un ottimo avvio di stagione, è ora chiamato a dare una svolta alla stagione nelle prossime tre gare se non vuole concludere in anticipo la sua avventura.

Articoli correlati
D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"... D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"... Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"
Tutto attorno a Vlasic: il croato sarà l'ago tattico del Torino di D'Aversa Tutto attorno a Vlasic: il croato sarà l'ago tattico del Torino di D'Aversa
Altre notizie Serie A
D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"... Live TMWD'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Verona, Sogliano sul suo futuro: "Parlerò con il club, ora pensiamo al campionato"... Verona, Sogliano sul suo futuro: "Parlerò con il club, ora pensiamo al campionato"
Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"... Live TMWTorino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"
Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato... TMWJuventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca... D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca tutto
Verona, la conferenza-fiume di Sogliano in 3 punti: dal mercato alla società Verona, la conferenza-fiume di Sogliano in 3 punti: dal mercato alla società
Darmian: "Ruberei qualcosa a Bastoni, Acerbi e Lautaro. Un mio difetto? Sono permaloso"... Darmian: "Ruberei qualcosa a Bastoni, Acerbi e Lautaro. Un mio difetto? Sono permaloso"
Bodo/Glimt, Bjorkan sfida l'Inter: "Loro con energia e voglia ma noi saremo pronti... Bodo/Glimt, Bjorkan sfida l'Inter: "Loro con energia e voglia ma noi saremo pronti per tutto"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
5 La Juventus senza attaccanti e ora anche senza portiere...il pensiero di Roberto Beccantini
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine top news n.1 Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto
Immagine top news n.2 Verona, parla Sogliano: "Classifica drammatica, ma leggere certe cose è sleale"
Immagine top news n.3 Le prime sette fanno un altro campionato. Ma occhio alla variabile Lazio per la corsa all'Europa
Immagine top news n.4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.5 Napoli, De Bruyne con cautela: Conte lo prepara per il rush finale, sarà un rientro alla Lukaku
Immagine top news n.6 La Juventus passa dalle parole ai fatti: vicinissimo il rinnovo di McKennie fino al 2030
Immagine top news n.7 Disastro Tottenham, rischio retrocessione concreto. Tudor commette lo stesso errore di Frank
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Sogliano sul suo futuro: "Parlerò con il club, ora pensiamo al campionato"
Immagine news Serie A n.3 Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine news Serie A n.5 D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca tutto
Immagine news Serie A n.6 Verona, la conferenza-fiume di Sogliano in 3 punti: dal mercato alla società
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo
Immagine news Serie B n.2 Bisoli fa le carte alla Serie B: "Venezia la più forte, ma anche il Monza ha tutto per la A"
Immagine news Serie B n.3 Begic, l'agente: "Per giocare alla Samp servono le palle, lui non ha paura. E vorrebbe rimanere"
Immagine news Serie B n.4 Tegola in difesa per la Reggiana: si ferma Bozzolan. Frattura al quinto metatarso
Immagine news Serie B n.5 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.6 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un mese
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di Faggiano
Immagine news Serie C n.3 La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di Mussi
Immagine news Serie C n.4 Torna a vincere il Vicenza, ma è vietato esaltarsi. Lo dice Carobbio: "L'obiettivo non è raggiunto"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Piovanello: "Tutti bravi e disponibili, il mister ci fa stare sempre bene"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso le 15 reti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV