D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca tutto

Il Torino riparte da Roberto D'Aversa. All'indomani della sconfitta contro il Genoa - il secondo ko consecutivo che ha fatto sprofondare i granata al 15esimo posto - il presidente Urbano Cairo ha deciso di esonerare Marco Baroni per ingaggiare l'allenatore classe '75. "Tutti vorrebbero iniziare la stagione d'estate per interpretare il gioco in base alle caratteristiche dei giocatori. Ma se a quattro mesi dalla fine del campionato ti chiama il Toro, devi rispondere presente. Il Torino non merita questa classifica, non ho avuto alcun ripensamento: ho fatto subito le valigie", ha detto D'Aversa in sede di presentazione. L'accordo stipulato tra le parti è valido fino a giugno, l'obiettivo è condurre la squadra a una salvezza che adesso, soprattutto dopo l'ultima giornata, è tutt'altro che scontata. Per D'Aversa è una grossa occasione dopo anni complicati che hanno dato tutt'altra piega alla sua carriera dopo la doppia promozione conquistata col Parma.

D'Aversa rientra in Serie A dopo l'annata all'Empoli culminata con la retrocessione. Torna in pista dopo aver solo accarezzato l'accordo con altre quattro società di Serie A nel corso di questa stagione. Accordi che in alcuni casi sono saltati per volontà del club e in altri perché è stato lui a fare un passo indietro. E' il caso dell'Hellas Verona. "Sono stati contattati altri allenatori prima di Sammarco? Abbiamo contattato un allenatore, che pensavamo fosse giusto, ma non se la sentiva di venire. D'Aversa? Sì, probabilmente non se la sentiva, ora allena il Torino", ha detto proprio oggi in conferenza stampa Sean Sogliano rendendo così pubblico che il club scaligero - dopo l'esonero di Zanetti - voleva puntare su di lui.

C'era invece la piena disponibilità del tecnico nato a Stoccarda ma cresciuto in Abruzzo circa un accordo con la Fiorentina. Dopo la decisione della società gigliata di esonerare Pioli, quello di D'Aversa era di fatto il primo nome. Le parti avevano anche raggiunto un accordo ma poi la società viola - dopo le proteste della piazza - ha fatto un passo indietro e ha puntato su Vanoli. Negli stessi giorni anche il Genoa pensava a D'Aversa, ma alla fine la scelta è ricaduta su Daniele De Rossi.

La quarta società che ha pensato a D'Aversa è stata la Cremonese, ma qui torniamo agli albori della stagione. Il suo nome era sulla lista della dirigenza grigiorosso dopo la decisione di non proseguire con Giovanni Stroppa nonostante la promozione. D'Aversa era in una lista ampia che inizialmente comprendeva anche Giampaolo e Gotti, ma alla fine la scelta è ricaduta su Davide Nicola. Su un allenatore che, dopo un ottimo avvio di stagione, è ora chiamato a dare una svolta alla stagione nelle prossime tre gare se non vuole concludere in anticipo la sua avventura.