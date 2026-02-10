Reggiana-Mantova, le formazioni ufficiali: Rubinacci cambia modulo, Modesto sceglie Buso dal 1'
Queste le formazioni ufficiali di Reggiana-Mantova, gara valida per la 24ª giornata di Serie B:
REGGIANA (3-5-1-1): Micai; Papetti, Bonetti, Rozzio; Tripaldelli, Reinhart, Belardinelli, Charlys, Libutti; Girma; Novakovich.
MANTOVA (3-4-3): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Dembelé, Trimboli, Kouda, Goncalves; Bragantini, Mensah, Buso.
