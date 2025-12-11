Torino, tifosi pronti ad una nuova protesta: "Serve continuare a combattere questa presidenza"

L'ennesimo ribaltone in casa Torino è destinato a portarsi dietro i soliti strascichi che da anni ormai rendono sempre bollente il rapporto tra i tifosi granata e la proprietà di Urbano Cairo. Nella giornata di ieri, infatti, il patron del club piemontese ha deciso di esonerare l'ex direttore sportivo Davide Vagnati e di riaccogliere dopo l'esperienza terminata nel 2019 Gianluca Petrachi.

Una decisione da una parte accolta con favore dai supporters del Torino - delusi e amareggiati dalla gestione sportiva condotta da Vagnati negli ultimi anni - ma che da una parte vanno ad acuire quelle tensioni ormai costanti e pronte a palesarsi nuovamente sabato 13 dicembre prima del fischio di inizio del match contro la Cremonese.

La Maratona ha infatti pubblicato un volantino attraverso i propri canali social in cui invita i sostenitori a prendere parte ad una protesta. "E' il momento di guardarci in faccia. Questa società continua a calpestare storia e ambizioni" si legge all'inizio del comunicato, che poi continua: "Tutti i gruppi organizzati, tutti i club e tutti i tifosi sono chiamati ad un confronto sotto la Curva Maratona. il popolo granata si ritrova per capire come reagire e come continuare a combattere questa presidenza. Ora c'è bisogno della presenza di tutti per decidere insieme come proseguire questa lotta. Il Toro siamo noi".