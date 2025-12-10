Tutto risolto, 6 anni dopo: Petrachi e Cairo hanno fatto pace dopo la querelle Torino-Roma

Gianluca Petrachi ha fatto il suo ritorno da Direttore sportivo del Torino dopo aver già ricoperto l'incarico per praticamente un decennio tra il 2010 e il 2019, prima di andare a giocarsi le sue carte per un salto di livello alla Roma, in un'esperienza che con il senno di poi non potrà però essere considerata per nulla fortunata.

La stessa avventura di Petrachi da Ds della Roma era cominciata, peraltro, nel segno di un profondo litigio tra l'allora dirigente granata e il suo ex presidente Urbano Cairo, che non aveva intenzione di liberarlo per permettergli di firmare poi il nuovo contratto con i capitolini in divisa giallorossa. A distanza di 6 anni, però, si direbbe che il tutto si sia ricomposto. Tra Petrachi e Cairo è tornata la pace, l'auspicio del popolo del Torino è che questa sinergia ritrovata possa aiutare la squadra a tornare sui livelli di quegli anni.

Il Torino ha reso noto il ritorno in dirigenza di Petrachi con lo stesso comunicato ufficiale in cui faceva sapere dell'esonero di Vagnati: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".