Torino, Vanoli: "Siamo mancati nei dettagli. Casadei? Giocatore di valore che può aiutarci"

Il mister del Torino Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida casalinga contro il Genoa chiusa con un pari per 1-1.

Settimo risultato utile, meglio il primo tempo: cos è mancato per portarla a casa?

"Mancano i dettagli, primo tempo fatto bene ma potevamo capitalizzare meglio alcune situazioni. Nel secondo il Genoa è uscito come altre volte. Mi dispiace molto, in uscita abbiamo commesso un errore che ci porta via due punti. Nel contesto della partita, meritavamo la vittoria".

Karamoh e Lazaro, quando entrano in area, pensano più al passaggio che al tiro.

"Sono d'accordo, sto insistendo tantissimo su questo. Abbiamo giocatori anche per il tiro da fuori, che però non riescono ad esprimersi. Manca quel pizzico di responsabilità di provare la giocata. Ci manca anche un po' di qualità nell'ultimo terzo, ma anche con i nuovi arrivati possiamo diventare più incisivi. I ragazzi devono prendere più convinzione per migliorare".

La ritrosia al tiro è figlia di una certa ansia, che magari in allenamento non c'è: può essere questo?

"Sicuramente è un fattore, la personalità è anche questa. Si può migliorare, abbiamo avuto un percorso molto tortuoso che può far mancare autostima e ne stiamo uscendo. Questa è la strada per migliorare".

Come ha ritrovato Casadei e dove può giocare?

"Bene è entrato subito in partita. Ha una prospettiva importante, anche per la nazionale. L'esperienza in Inghilterra è stata importante, adesso gli manca il ritmo partita ma è un giocatore di valore e ci può dare una mano come gli altri nuovi arrivati".

Cosa vi siete detti con l'arbitro alla fine?

"Ha già parlato il direttore, ho chiesto perché non è intervenuto il Var. Il rigore è indiscutibile".