Torino, Maripan: "Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto, il club ha una grande storia"
TUTTO mercato WEB
Il difensore del Torino Guillermo Maripan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese valido per la 15^ giornata di Serie A.
Da quanto aspettavate questa vittoria?
"Troppo importante, dovevamo vincere e l'abbiamo dimostrato".
In un momento così difficile, quanto avete cercato di trasmettere il cuore granata al resto dello spogliatoio?
"Questa è una squadra con una storia diversa, lo sappiamo e dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"