Torino, Maripan: "Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto, il club ha una grande storia"

Il difensore del Torino Guillermo Maripan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese valido per la 15^ giornata di Serie A.

Da quanto aspettavate questa vittoria?

"Troppo importante, dovevamo vincere e l'abbiamo dimostrato".

In un momento così difficile, quanto avete cercato di trasmettere il cuore granata al resto dello spogliatoio?

"Questa è una squadra con una storia diversa, lo sappiamo e dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita".