Torna il derby di Milano, ecco Milan-Inter: a breve la conferenza stampa di Cristian Chivu

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Torna il derby di Milano, ecco Milan-Inter: a breve la conferenza stampa di Cristian ChivuLive TMW
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 14:20Serie A
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30.10.2026 14:20Serie A
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Nella notte di Halloween San Siro ospita il derby di Milano. L'Inter vuole i tre punti per continuare a viaggiare spedita per restare in vetta alla classifica, ma Chivu vuole anche sfatare il tabù e vincere la prima partita contro i rossoneri. Oggi pomeriggio la conferenza stampa del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida: diretta testuale a cura di TMW.
14.20 - L'inizio della conferenza stampa è previsto alle 14.30.
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