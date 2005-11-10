Cardinale conferma Amorim e promette rinforzi: "A gennaio prenderò altri giocatori da Milan"

Lunga intervista di Gerry Cardinale sulle pagine de La Gazzetta dello Sport odierna. Il patron del Milan, intervenuto alla vigilia del derby con l'Inter, ha confermato la sua totale fiducia in mister Ruben Amorim e promesso rinforzi sul mercato di gennaio. Di seguito le sue dichiarazioni alla rosea.

Le parole di Cardinale dall'allenatore al mercato del Milan

"Dob­biamo con­ti­nuare a miglio­rare la rosa per­ché in estate non sono riu­scito a fare tutto quello che volevo", ha dichiarato Cardinale. "Stiamo rico­struendo la squa­dra e, anche se mi piac­ciono i nuovi arri­vati, quelli che sono rima­sti e... i nomi di cui mi sono libe­rato, pro­ba­bil­mente ci vor­ranno un altro paio di ses­sioni di mer­cato per com­ple­tare tutto. Siamo arri­vati sol­tanto a un quarto del per­corso e la prio­rità è costruire una squa­dra che abbia la capa­cità di affron­tare gli infortuni".

E ancora: "Se par­te­cipi alle coppe euro­pee e gio­chi... l’Amo­rim Ball (dice pro­prio così, ndr), ovvero un cal­cio ad altis­simo ritmo, con tran­si­zioni rapide, in cui tutti cor­rono tra i 9 e gli 11 chi­lo­me­tri a par­tita, hai l’obbligo di ruo­tarli. Per que­sto a gen­naio sul mer­cato con­ti­nue­remo a essere aggres­sivi, oppor­tu­ni­sti e con­ti­nuerò a rin­for­zare la nostra pan­china. Il mio stile è quello di muo­vermi con deci­sione e rapi­da­mente. Per me conta otte­nere ciò che vogliamo, gio­ca­tori... da Milan. Non sper­pe­rerò denaro, ma quando mi metto in testa di pren­dere un cal­cia­tore, fac­cio tutto ciò che posso per riu­scirci".

Poi, la conferma assoluta di mister Amorim: "Ho piena fidu­cia in lui. Nel finale di Top Gun, il mio film, c’è una grande bat­tuta: 'Non abban­dono la mia spalla (il pilota dell’aereo d’appog­gio, ndr)' dice Tom Cruise. E io non abban­dono Ruben. Non è asso­lu­ta­mente in peri­colo. Resterò al suo fianco (lo ripete due volte, con forza, ndr). Non com­met­terò gli errori com­messi negli ultimi anni. È il mio tec­nico e con­ti­nue­remo a lavo­rare insieme fin­ché non riu­sci­remo a fare il salto di qua­lità. Non puoi vin­cere se passi con­ti­nua­mente da un alle­na­tore all’altro. Amo­rim l’ho scelto io. Se avessi com­messo un errore, lo ammet­te­rei, ma non penso di averlo com­messo".