Cardinale conferma Amorim e promette rinforzi: "A gennaio prenderò altri giocatori da Milan"
Giacomo Iacobellis
Lunga intervista di Gerry Cardinale sulle pagine de La Gazzetta dello Sport odierna. Il patron del Milan, intervenuto alla vigilia del derby con l'Inter, ha confermato la sua totale fiducia in mister Ruben Amorim e promesso rinforzi sul mercato di gennaio. Di seguito le sue dichiarazioni alla rosea.
Le parole di Cardinale dall'allenatore al mercato del Milan
"Dobbiamo continuare a migliorare la rosa perché in estate non sono riuscito a fare tutto quello che volevo", ha dichiarato Cardinale. "Stiamo ricostruendo la squadra e, anche se mi piacciono i nuovi arrivati, quelli che sono rimasti e... i nomi di cui mi sono liberato, probabilmente ci vorranno un altro paio di sessioni di mercato per completare tutto. Siamo arrivati soltanto a un quarto del percorso e la priorità è costruire una squadra che abbia la capacità di affrontare gli infortuni".
E ancora: "Se partecipi alle coppe europee e giochi... l’Amorim Ball (dice proprio così, ndr), ovvero un calcio ad altissimo ritmo, con transizioni rapide, in cui tutti corrono tra i 9 e gli 11 chilometri a partita, hai l’obbligo di ruotarli. Per questo a gennaio sul mercato continueremo a essere aggressivi, opportunisti e continuerò a rinforzare la nostra panchina. Il mio stile è quello di muovermi con decisione e rapidamente. Per me conta ottenere ciò che vogliamo, giocatori... da Milan. Non sperpererò denaro, ma quando mi metto in testa di prendere un calciatore, faccio tutto ciò che posso per riuscirci".
Poi, la conferma assoluta di mister Amorim: "Ho piena fiducia in lui. Nel finale di Top Gun, il mio film, c’è una grande battuta: 'Non abbandono la mia spalla (il pilota dell’aereo d’appoggio, ndr)' dice Tom Cruise. E io non abbandono Ruben. Non è assolutamente in pericolo. Resterò al suo fianco (lo ripete due volte, con forza, ndr). Non commetterò gli errori commessi negli ultimi anni. È il mio tecnico e continueremo a lavorare insieme finché non riusciremo a fare il salto di qualità. Non puoi vincere se passi continuamente da un allenatore all’altro. Amorim l’ho scelto io. Se avessi commesso un errore, lo ammetterei, ma non penso di averlo commesso".