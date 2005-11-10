Juve Stabia, sfida da ex per Stefanelli: "Noi maturati, ma a Empoli ci attende una battaglia"

"A Empoli ho vissuto una bellissima parentesi, è stata breve ma intensa, e voglio ringraziare la famiglia Corsi per l'opportunità che mi ha dato: è una società di valore che sa trasmettere cultura calcistica, mi fa piacere averne atto parte": così, alla vigilia del match, il Direttore Sportivo della Juve Stabia Stefano Stefanelli, che ha parlato in vista dell'Empoli, sua ex formazione.

Non è però certo tempo di sentimentalismi, il pensiero va in immediato alla gara: "Arriviamo da una sconfitta che ci ha fatto male per come è arrivata, ma abbiamo dato dimostrazione di potercela giocare con tutti. Al Castellani non sarà facile, ci attender una gara contro una formazione attrezzata, composta non solo da esperienza ma da giovani eccellenti, allentata da un ottimo tecnico prima e ora da uno altrettanto bravo: avrà poi voglia di riscattare la serie negativa in cui è incappato, farà una gara sicuramente importante. Smaltiamo le scorie di mercoledì, ci prepariamo a un'altra battaglia: è stato un precorso lungo con tante insidie il nostro, ma oggi siamo arrivai a una struttura d squadra, di gioco e di comportamento in campo molto importante".

Sulla squadra: "Maistro ha un fastidio muscolare che dovrà esser valutato giorno dopo giorno, gli esami non hanno evidenziato lesioni, ma da qui a Empoli c'è poco tempo, vedremo. Turnover? Dipende da tanti fattori, ma è giusto dare a tutto il gruppo la possibilità di esprimersi. La cosa importante è che con il coltello tra i denti si pensi a raggiungere la salvezza, anche all'ultimo secondo".