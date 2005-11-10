L'Atalanta perde altri due giocatori per infortunio: cos'hanno Kristensen e Gaetano

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L'Atalanta perde altri due giocatori per infortunio: cos'hanno Kristensen e GaetanoTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 15:22Serie A
autore Dimitri Conti
30.10.2026 15:22Serie A
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Tra le notizie negative di ieri sera per l'Atalanta e il suo allenatore Sarri ci sono gli infortuni, un argomento purtroppo d'attualità e che si sta riproponendo in un po' troppe salse quest'anno per i nerazzurri.
Durante la partita sul campo della Fiorentina, infatti, si sono fermati per noie fisiche prima il difensore centrale Thomas Kristensen e poi il centrocampista Gianluca Gaetano. Per il primo si tratta di un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, mentre il secondo lamenta una distrazione ai muscoli adduttori della coscia destra.
Lunedì entrambi saranno sottoposti agli esami strumentali, per determinare l'entità dei loro infortuni e la lunghezza dei rispettivi periodi di stop.
Fonte: Filippo Davide Di Santo
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