Mantova, c'è l'esame Modena. Modesto: "Bella gara da vedere, si giocherà bene a calcio"

Una sorta di big match quello che attende il Mantova, chiamato all'esame Modena in occasione della 10ª giornata del campionato di Serie B: di questo e molto altro, nella conferenza stampa odierna, ha parlato il tecnico biancorosso Francesco Modesto.

Queste, le sue parole: "La squadra, dopo la gara contro la Cremonese, era delusa per il risultato, ma abbiamo fatto una buona prestazione, ci è mancato solo l'episodio per arrivare al pari: ci siamo confrontati sui dettagli, ma ci siamo catapultati subito nella gara di domani: sappiamo che tipo di squadra affronteremo, ha un buon livello e tanto talento, e arriva da un momento molto positivo. Galloppa ha portato alla squadra tante idee nuove, ma noi siamo pronti, abbiamo recuperato tutte le energie".

Nel dettaglio del match: "Peccato sia la terza gara in una settimana, la fatica si sentirà sicuramente, ma sarà una partita aperta. Anche a Galloppa piace giocare a calcio, a viso aperto, vuole che la sua squadra attacchi. Un po' come noi. Sarà una bella partita da vedere".

Conclude, parlando della squadra: "Dobbiamo continuare in questo percorso di crescita, la costanza di squadra non manca, mentre per quel che concerne il singolo è normale che alle volte qualcuno faccia meglio e altre peggio. So che tipo di giocatori alleno, ho massima fiducia in tutti".