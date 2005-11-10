Potenza, Ferro risolve il contratto con il club. È vicino all'approdo all'FC Francavilla in D

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Potenza, Ferro risolve il contratto con il club. È vicino all'approdo all'FC Francavilla in DUfficiale
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Claudia Marrone
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Oggi alle 12:52Serie C
autore Claudia Marrone
30.10.2026 12:52Serie C
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© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com
È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Potenza "rende noto di aver risolto consensualmente il contratto del centrocampista Lorenzo Ferro.
La società augura a Lorenzo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera e un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali".
Il giocatore, che con la formazione di Tisci non ha collezionato presenze in stagione, è prossimo all'approdo all'FC Francavilla, formazione ora militante nel Girone H di Serie D.
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