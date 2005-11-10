Latina, persiste il problema legato all'impiantistica: diatriba con il comune di Cisterna. La nota

Ancora rapporti tesi, sul versante impiantistica, tra il Latina e l'amministrazione comunale, con il club che ha voluto precisare - con una nota che di seguito riportiamo - tutto ciò:

"Il Latina Calcio contesta l’accesso effettuato dal Comune di Cisterna di Latina presso lo stadio Bartolani, ritenendolo un’iniziativa unilaterale e non concordata, nonostante la disponibilità manifestata dalla società già da settimane.

La società sostiene che le principali criticità del rapporto concessorio derivino dalle ripetute inadempienze dell’Amministrazione comunale, che avrebbe consegnato l’impianto con notevoli ritardi e con problematiche mai completamente risolte.

Tra queste, il Latina Calcio evidenzia in particolare la situazione del terreno di gioco, il cui integrale rifacimento era da anni indicato come necessario e costituiva uno specifico obbligo in capo al Comune. Nonostante le prescrizioni tecniche e gli impegni formalmente assunti dall’Amministrazione, il rifacimento non sarebbe mai stato eseguito, limitandosi il Comune a interventi temporanei che hanno consentito soltanto l’omologazione stagionale dell’impianto. Tale situazione avrebbe comportato lunghi periodi di inutilizzo, limitazioni operative e rilevanti perdite economiche per la società.

Il Latina Calcio sottolinea inoltre di aver sostenuto investimenti aggiuntivi per circa 200 mila euro e di aver subito consistenti perdite di ricavi a causa dell’indisponibilità dell’impianto, respingendo al contempo le contestazioni relative al mancato pagamento del canone e rivendicando di aver sempre adempiuto ai propri obblighi contrattuali.

Ritenendo infondate le accuse mosse nei propri confronti, la società ribadisce che il mancato rispetto degli impegni da parte del Comune, a partire proprio dal rifacimento del terreno di gioco, rappresenta l’elemento centrale della controversia. Per questo il Latina Calcio conferma la volontà di tutelare le proprie ragioni nelle sedi competenti e di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti".