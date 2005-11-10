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Altro innesto per la difesa del Campobasso: arriva Girasole. Contratto fino a giugno con opzione

Ufficiale
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 15:10Serie C
30.10.2026 15:10Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola D'Elisiis

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Campobasso "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Domenico Girasole, difensore centrale classe 2000, proveniente dalla Reggina.
Nato a Reggio Calabria l’8 giugno 2000, Girasole ha sottoscritto con il club un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico.

Difensore centrale di struttura fisica, alto 188 centimetri, Girasole porta in rossoblù un bagaglio di esperienza maturato tra Serie C e Serie D. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha proseguito il proprio percorso con Lanusei, Casarano e Picerno, prima di approdare al Foggia nella stagione 2021/2022, sotto la guida tecnica di Zdeněk Zeman . Successivamente ha vestito la maglia del Potenza, sempre in Serie C, per poi tornare alla Reggina.
La presenza fisica e l’esperienza maturata tra i professionisti ne fanno un profilo in grado di ampliare le soluzioni a disposizione del reparto difensivo rossoblù. Un centrale che abbina solidità e capacità di imporsi nei duelli aerei, distinguendosi anche per il contributo in fase offensiva, come testimoniano le 10 reti realizzate nelle ultime due stagioni: 6 nel 2024/2025 e 4 nel 2025/2026.

Benvenuto Domenico!".

Hanno fatto poi seguito le sue prime parole in rossoblù: "Sono entusiasta di essere arrivato a Campobasso. Mi hanno convinto fin da subito la serietà e l’ambizione del progetto societario. È stato un piacere conoscere personalmente il vicepresidente Nicola Cirrincione , con il quale ho avuto modo di confrontarmi e approfondire le prospettive del club. Ringrazio il presidente Matt Rizzetta e tutta la dirigenza per la fiducia riposta in me. Sono pronto a mettermi a disposizione del mister e dei compagni per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Ho scelto Campobasso perché credo in questa società, nel suo progetto e nella possibilità di continuare a migliorarmi, mettendomi nuovamente alla prova. È una scelta che ho fatto con convinzione e che voglio onorare ogni giorno, attraverso il lavoro e l’impegno sul campo".

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