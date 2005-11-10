Il momento di Di Bari si avvicina. Ma quale sarà il suo staff alla Salernitana? Le possibilità

Che Vito Di Bari sarà il prossimo allenatore della Salernitana è ormai cosa certa, manca solo l'ufficialità del tutto, ma il trainer ha ufficialmente comunicato al Casarano - che lo aveva esonerato lo scorso 18 ottobre - la volontà di sposare il nuovo progetto. Con quale staff?

Con Di Bari, chiedono risoluzione anche i suoi collaboratori.

Si era però dibattuto molto su quello che sarebbe potuto essere lo staff tecnico che accompagnerà l'allenatore in questa tosta avventura a tinte granata, ma quella che sia la volontà - anche economica - dei campani in merito a questo tema a ora non è dato saperlo. A ogni modo, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, hanno chiuso la loro avventura al Casarano, con tanto di PEC inviata al club, anche il collaboratore tecnico Vittorio Botrugno, il match analyst Lorenzo Liso e il preparatore atletico Giuseppe Ciciriello.

La Salernitana darà l'ok per tutte queste figure? Il trainer aveva già espresso la volontà di portare con sé il suo vice Federico Giampaolo e un collaboratore tecnico di fiducia, quindi su diversi temi sarà probabilmente accontento.

E le figure già presenti?

Da quanto emerso dalla Campania, la volontà dei granata era quella di confermare il preparatore atletico Manuel De Maria e il preparatore dei portieri Valerio Visconti. Non resta quindi che attendere.