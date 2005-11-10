Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

La curiosa scelta di Orsato: Milan-Inter al napoletano Guida, il milanese Sozza per Juve-Napoli

TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 12:32Serie A
30.10.2026 12:32Serie A
Fonti preferite
Il designatore incrocia le provenienze nei due big match: Guida per il derby, Sozza allo Stadium. Una scelta coerente con la nuova linea territoriale
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una curiosa inversione geografica per le due partite più attese della decima giornata di Serie A. Daniele Orsato ha affidato Milan-Inter a Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, mentre per Juventus-Napoli ha scelto Simone Sozza, nato a Milano anche se appartenente alla sezione di Seregno. Due designazioni di primo livello, ma anche una combinazione particolare: per quanto tecnicamente le sezioni ufficiali non siano Napoli e Milano, il fischietto campano - che fino alla scorsa stagione aveva scelto di non arbitrare il Napoli - andrà a San Siro per il derby della Madonnina, quello milanese sarà invece allo Stadium per una partita particolarmente sentita dal Napoli. Per Guida ci saranno Peretti e Perrotti come assistenti, Di Bello quarto ufficiale, con Mazzoleni al VAR e Camplone AVAR. Sozza sarà invece affiancato da Imperiale e Colarossi, con Doveri quarto uomo, Meraviglia al VAR e Gariglio AVAR.

La nuova linea sulla territorialità

La scelta è particolare, ma non contraddice affatto le indicazioni date da Orsato sulle designazioni territoriali. Il nuovo responsabile della CAN ha infatti tracciato una distinzione abbastanza precisa: meglio evitare arbitri appartenenti alla stessa sezione della squadra interessata, senza però estendere il limite alle aree geografiche circostanti. È esattamente il caso di Sozza. Il direttore di gara è nato a Milano, ma appartiene alla sezione AIA di Seregno e può quindi essere designato sia per il Milan sia per l’Inter. Non sarebbe peraltro una novità assoluta: Sozza ha già diretto il derby milanese e in questa stagione ha arbitrato anche Inter-Napoli.

Discorso simile, anche se geograficamente rovesciato, per Marco Guida. Il fischietto campano appartiene alla sezione di Torre Annunziata e proprio Orsato nelle scorse settimane aveva chiarito come questa appartenenza non gli impedisca di dirigere il Napoli, a differenza di quanto accaduto in passato con lui e accadrebbe in futuro anche con un arbitro (Maresca) della sezione partenopea. Stavolta, però, Guida viene mandato lontano da casa, a dirigere Milan-Inter, mentre Sozza va a Torino per Juventus-Napoli. Una scelta che conferma soprattutto la volontà del designatore di ragionare sulla qualità e sull’affidabilità degli arbitri, lasciando in secondo piano la territorialità. Ora aspettiamo solo le polemiche.

Articoli correlati

Immagine news 1
Como-Roma, infortunio per l'arbitro Fabbri: "Non riesco se vanno così forte". Cambio obbligato
Immagine news 2
L'arbitro Sozza: "Var? Indispensabile. Elimineremo esagerazioni e perdite di tempo"
Immagine news 3
L'arbitro Sozza: "Inchiesta? Non ci condiziona, ma è chiaro che non fa piacere"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
12:48 Serie A
Giudice Sportivo, un solo giocatore squalificato per la 10^ giornata di Serie A
Immagine news 2
12:45 Serie A
Musah: "Milan, ora ho una gran voglia di restare qui. Amorim mi sta aiutando molto"
Immagine news 3
12:32 Serie ATMW
TMWLa curiosa scelta di Orsato: Milan-Inter al napoletano Guida, il milanese Sozza per Juve-Napoli
Immagine news 4
12:28 Serie A
Moreira: "Siamo carichi per il derby. Il Milan è una grande squadra, dobbiamo solo vincere"
Immagine news 5
12:20 Serie A
Milan, Cardinale e Ibrahimovic a Milanello per caricare i rossoneri in vista del derby con l'Inter
Immagine news 6
12:16 Serie A
Serie A, gli arbitri della 10ª giornata: Milan-Inter a Guida, c'è Sozza per Juventus-Napoli
Immagine news 7
12:09 Serie A
Calzona: "Il Napoli come rosa dà fastidio all'Inter. Raimondo? Il serpente che manca alla Juve"
Immagine news 8
11:56 Serie A
Inter, altre voci sul Barcellona per Bastoni. Dalla Spagna: nuovo tentativo a gennaio
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Viva Malagò, viva Galliani: un circo a base di giochi di potere. Prima Marotta, poi Agnelli: così è finita la Juventus
Primo piano
Immagine top news n.0 La curiosa scelta di Orsato: Milan-Inter al napoletano Guida, il milanese Sozza per Juve-Napoli
Immagine top news n.1 Errori a Venezia, Torino e Parma: il VAR resta spento. Arbitri, com'è andato il turno infrasettimanale
Immagine top news n.2 Icardi: "Tornare all'Inter sarebbe speciale, vorrei chiudere il cerchio diversamente"
Immagine top news n.3 Spalletti si gioca tutto contro il Napoli. Ecco come può cambiare la Juventus
Immagine top news n.4 Cardinale conferma Amorim e promette rinforzi: "A gennaio prenderò altri giocatori da Milan"
Immagine top news n.5 Thiago Motta è libero, il suo contratto con la Juventus è stato risolto. Tutti i dettagli
Immagine top news n.6 Raimondo e Kvernadze incantano: quanto costano gli uomini mercato del Frosinone
Immagine top news n.7 Parte la guerra per la FIGC: le associazioni candidano Galliani, Malagò ha 11 voti in Lega A
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.3 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Ciccio Baiano: "Silvano Bini un grande dirigente, un uomo dei fatti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Napoli: "Inter, è un segnale aver vinto una partita sporca come col Venezia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Amorim e Spalletti, chi rischia di più la panchina? Il pensiero degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Giudice Sportivo, un solo giocatore squalificato per la 10^ giornata di Serie A
Immagine box news Serie A Musah: "Milan, ora ho una gran voglia di restare qui. Amorim mi sta aiutando molto"
Immagine box news Serie A La curiosa scelta di Orsato: Milan-Inter al napoletano Guida, il milanese Sozza per Juve-Napoli
Immagine box news Serie A Moreira: "Siamo carichi per il derby. Il Milan è una grande squadra, dobbiamo solo vincere"
Immagine box news Serie A Milan, Cardinale e Ibrahimovic a Milanello per caricare i rossoneri in vista del derby con l'Inter
Immagine box news Serie A Serie A, gli arbitri della 10ª giornata: Milan-Inter a Guida, c'è Sozza per Juventus-Napoli
Serie B
Immagine box news Serie B Letame e striscione offensivo fuori dalla casa di Fredberg: la Sampdoria condanna il gesto
Immagine box news Serie B Samp, l'infermeria è un bollettino di guerra. E D'Angelo è costretto agli straordinari per l'11 titolare
Immagine box news Serie B Il grande Palermo. Segnano in tanti, la squadra di Inzaghi non è più "Pohjanpalo dipendente"
Immagine box news Serie B Alla scoperta di Andrea Primasso. Il difensore del Pisa volto nuovo della Serie B
Immagine box news Serie B Completato lo staff tecnico del Catanzaro: è arrivato il preparatore atletico. Ruolo cruciale per Mignani
Immagine box news Serie B Il Vicenza verso la sfida al Palermo. Bellemo: "Sin da bambini, si sogna di giocare gare così"
Serie C
Immagine box news Serie C Marcolini: "Vorrei vedere più giovani italiani in campo. Anche in Serie A siamo lontano da questo"
Immagine box news Serie C Cosenza, un sospiro di sollievo: finisce l'esilio. La squadra torna al "San Vito-Marulla"
Immagine box news Serie C Il momento di Di Bari si avvicina. Ma quale sarà il suo staff alla Salernitana? Le possibilità
Immagine box news Serie C Latina, persiste il problema legato all'impiantistica: diatriba con il comune di Cisterna. La nota
Immagine box news Serie C Serie C, 12ª giornata: due gli anticipi di questa sera. Il programma completo
Immagine box news Serie C Cavese senza più...barriere. Saranno rimosse le reti anti-lancio della Curva Sud “Catello Mari”
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
30 ottobre 2002, la Roma espugna Madrid con Totti. Eppure era stato a un passo dal Real
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano