La curiosa scelta di Orsato: Milan-Inter al napoletano Guida, il milanese Sozza per Juve-Napoli

Una curiosa inversione geografica per le due partite più attese della decima giornata di Serie A. Daniele Orsato ha affidato Milan-Inter a Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, mentre per Juventus-Napoli ha scelto Simone Sozza, nato a Milano anche se appartenente alla sezione di Seregno. Due designazioni di primo livello, ma anche una combinazione particolare: per quanto tecnicamente le sezioni ufficiali non siano Napoli e Milano, il fischietto campano - che fino alla scorsa stagione aveva scelto di non arbitrare il Napoli - andrà a San Siro per il derby della Madonnina, quello milanese sarà invece allo Stadium per una partita particolarmente sentita dal Napoli. Per Guida ci saranno Peretti e Perrotti come assistenti, Di Bello quarto ufficiale, con Mazzoleni al VAR e Camplone AVAR. Sozza sarà invece affiancato da Imperiale e Colarossi, con Doveri quarto uomo, Meraviglia al VAR e Gariglio AVAR.

La nuova linea sulla territorialità

La scelta è particolare, ma non contraddice affatto le indicazioni date da Orsato sulle designazioni territoriali. Il nuovo responsabile della CAN ha infatti tracciato una distinzione abbastanza precisa: meglio evitare arbitri appartenenti alla stessa sezione della squadra interessata, senza però estendere il limite alle aree geografiche circostanti. È esattamente il caso di Sozza. Il direttore di gara è nato a Milano, ma appartiene alla sezione AIA di Seregno e può quindi essere designato sia per il Milan sia per l’Inter. Non sarebbe peraltro una novità assoluta: Sozza ha già diretto il derby milanese e in questa stagione ha arbitrato anche Inter-Napoli.

Discorso simile, anche se geograficamente rovesciato, per Marco Guida. Il fischietto campano appartiene alla sezione di Torre Annunziata e proprio Orsato nelle scorse settimane aveva chiarito come questa appartenenza non gli impedisca di dirigere il Napoli, a differenza di quanto accaduto in passato con lui e accadrebbe in futuro anche con un arbitro (Maresca) della sezione partenopea. Stavolta, però, Guida viene mandato lontano da casa, a dirigere Milan-Inter, mentre Sozza va a Torino per Juventus-Napoli. Una scelta che conferma soprattutto la volontà del designatore di ragionare sulla qualità e sull’affidabilità degli arbitri, lasciando in secondo piano la territorialità. Ora aspettiamo solo le polemiche.