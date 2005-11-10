Amorim crede in Ramos: "Penso possa essere l'uomo derby. I problemi sono di squadra"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha introdotto quest'oggi in conferenza stampa la partita di domani sera, lo speciale derby contro il Milan. E a tal proposito il tecnico rossonero individua nel suo centravanti Goncalo Ramos uno degli uomini che potrebbero risultare decisivi.

Il problema non è del singolo

A precisa domanda su Ramos come possibile uomo-derby, Amorim ha risposto: "Penso possa esserlo. Penso che tutte le problematiche e le difficoltà che sta attraversando Goncalo Ramos siano soprattutto una questione di squadra. Credo che dobbiamo spingere... Controlliamo bene le partite, ma giochiamo troppo lontani dalla porta avversaria. Dobbiamo alzare baricentro e squadra sul terreno di gioco, trascorrere più tempo in quella zona di campo per permettere a Ramos di fare il suo gioco".

Perché sta così lontano dall'area

E ancora, Amorim è entrato nel dettaglio del contributo dato dal centravanti suo connazionale alla causa del Milan: "Sta giocando lontano dalla porta perché la squadra non riesce a spingere l'avversario negli ultimi trenta metri. Credo che abbiamo bisogno di tempo anche per correggere questo aspetto. Vogliamo fare meglio e miglioreremo in questo reparto. Ma in qualsiasi partita un giocatore come Goncalo Ramos, che ha già dimostrato di poter spaccare la gara in qualsiasi momento e di poter segnare in ogni situazione, può essere lui l'uomo partita già nella prossima".

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