Pulisic si lega a doppia mandata al Milan, annunciato il suo rinnovo fino al 2031

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ieri erano arrivate le conferme del caso e oggi ecco invece il comunicato ufficiale del Milan che conferma come l'attaccante americano Christian Pulisic abbia rinnovato il proprio contratto con il Diavolo per altri 5 anni.

Il comunicato ufficiale del Milan

Si legge, nella nota diffusa sui propri canali dalla società rossonera: "AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031. Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club. Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera".