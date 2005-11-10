Inter, il Barcellona torna su Bastoni? E Flick: "Se possibile prenderemo un centrale"

Nelle scorse ore in Spagna si è tornati a parlare di un volto ormai molto noto ai tifosi del Barcellona: quello di Alessandro Bastoni. Ormai pressoché in ogni sessione di mercato il centrale nerazzurro viene accostato al club blaugrana, che lo apprezza e che ha fatto un tentativo per lui - senza successo - in estate.

Da parte sua l'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, nella conferenza stampa della vigilia in vista della sfida all'Alaves non ha parlato direttamente di Bastoni, ma ha confermato che con il ds Deco sta parlando ragionando sull'innesto di un nuovo difensore centrale nel mercato di gennaio.

Queste le parole del tecnico tedesco: "Un nuovo centrale a gennaio? L'ho detto durante il mercato scorso, parliamo sempre con la dirigenza di ciò che è meglio per la squadra, di come possiamo migliorarla. È qualcosa che stiamo facendo. Vedremo. Abbiamo ancora qualche settimana prima che il mercato apra. Abbiamo discusso con Deco e Bojan e il mio staff. È il modo in cui lo facciamo. Se è possibile, lo faremo", ha spiegato l'allenatore blaugrana.