Cosenza, un sospiro di sollievo: finisce l'esilio. La squadra torna al "San Vito-Marulla"
Claudia Marrone
Piccoli grandi passi in avanti per il Cosenza, dopo un avvio di stagione in esilio forzato a Crotone: il club rossoblù - a partire dal match di domenica - farà ritorno allo stadio San Vito-Marulla, che ospiterà intanto il match contro l'Inter U23, valevole per la 12ª giornata del Girone C di Serie C.
Questa la nota del club:
"Il Cosenza Calcio comunica il rientro al San Vito – Marulla. Il match con l’Inter U23, gara valevole per la 12ª giornata del campionato Serie C Sky Wifi, si giocherà tra le mura casalinghe Domenica 1 Novembre. Fischio d’inizio alle 12:30. Il club ringrazia il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e il FC Crotone per l’ospitalità e il supporto che ci hanno concesso di disputare il Campionato di Lega Pro per la stagione calcistica 2026/27. Vi aspettiamo allo stadio, la vostra casa. Forza lupi".