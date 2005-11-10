Padova, Calabro: "Catanzaro col nuovo tecnico? Conterà la bava alla bocca nostra"

Vigilia di gara per il Padova, che domani sarà impegnato sul campo del Catanzaro in occasione della 10ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento al 'Ceravolo' fissato alle ore 17.15.

Nel pre match, spazio alle parole del tecnico biancoscudato Antonio Calabro: "Non recuperiamo nessuno in extremis, nelle due ultime gare abbiamo avuto qualche acciacco di troppo, hanno lasciato il segno: abbiamo comunque ancora un giorno e mezzo per avere tutti al massimo. Ma non è questo un dato che mi preoccupa, ho una rosa ampia con giocatori affidabili sotto ogni punto di vista. Lo si è visto anche con il cambio modulo, che ho adottato per l'esperienza che ho maturato nel calcio: ho avuto la lucidità di vedere che c'era da fare qualcosa, e con gli elementi che ho posso fare tutti i sistemi di gioco del mondo. Prescindendo poi dal fatto che quello che conta sono atteggiamento, grinta, bava alla bocca".

Parlando dunque dell'avversario: "Dal Catanzaro ci possiamo aspettare di tutto, Mignani ha avuto più tempo per preparare la partita contro di noi rispetto a quanto ne avesse avuto per il suo esordio. La squadra è forte, ha mantenuto un po' dell'anno passato, e non possono essere diventati da campioni dei brocchi tutto d'un tratto; per altro, Mignani è anche un tecnico che sa dare un'identità precisa alla squadra".

Nota conclusiva, alla sua squadra: "Dobbiamo dare continuità soprattutto nell'atteggiamento, nel nostro DNA senza, mai abbassare le antenne e senza ricadere negli errori di prima. Tutti devono essere a disposizione del Padova".