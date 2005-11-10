Arezzo-Ascoli, il club marchigiano presenta istanza di riesame per sbloccare almeno 200 biglietti

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ascoli, in occasione della partita di domenica 1 novembre contro l'Arezzo, "per nome anche del suo Presidente, tiene a fare delle precisazioni in merito alla situazione relativa ai biglietti ed alla capienza del settore ospiti del “Città di Arezzo”.

L’Ascoli Calcio si è impegnata e si sta impegnando sui tavoli istituzionali al fine di sbloccare, almeno, altri 200 biglietti, da mettere a disposizione dei numerosi tifosi bianconeri, che non sono riusciti ad acquistare i primi 600 tagliandi in vendita. Nella giornata ieri il Club ha presentato una istanza di riesame per rimuovere le limitazioni adottate esclusivamente dalla questura di Arezzo, che ha sovvertito anche le misure suggerite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive".

Il Presidente Bernardino Passeri rinnova così il suo appello nella speranza che, in extremis, le richieste vengano accolte anche in considerazione della condotta esemplare, tenuta dalla tifoseria bianconera nella stagione in corso e in quella appena trascorsa: "I nostri tifosi, che si sono contraddistinti ogni volta per la loro condotta e per il loro sostegno a squadra e società, anche in questa occasione dimostreranno la loro maturità, non ho dubbi. Invito, comunque, tutti i nostri sostenitori che, al momento, sono sprovvisti del titolo di accesso, a non raggiungere la città toscana, per la stessa ragione che ha segnato i comportamenti dell’ultima stagione: il bene dell’Ascoli Calcio e del percorso della squadra, onoriamo il 128° compleanno, difendiamo e proseguiamo tutti insieme lo splendido cammino che stiamo facendo”.