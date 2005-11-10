Torino, Abate: "In montagna non ti fai abbagliare dal panorama. Perri? Meriti solo suoi"

Ignazio Abate, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Frosinone, parlando così della crescita di Lucas Perri, convocato pure dal Brasile: "Sta migliorando, è arrivato che veniva da un infortunio. A uno straniero va dato tempo per adattarsi, mi aspetto che continui a crescere insieme al gruppo. Il merito è solo suo, non prendo meriti. Le critiche vanno accettate e servono spalle larghe per fare questo lavoro in certe piazze. Sono contento per lui".

A che punto siete del percorso?

"A livello di percentuale non so, dobbiamo crescere. Abbiamo margini in tutte le fasi, anche nelle connessioni tra giocatori. Margine ce n'è, ma non guardiamo la classifica e non possiamo specchiarci. In montagna non ti fai abbagliare dal panorama, ma guardi a dove metti i piedi".

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