Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Pisa, Bianco in vista dell'Avellino: "Gara importante dopo un trittico di livello già superato

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 14:35Serie B
30.10.2026 14:35Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Antivigilia di gara per il Pisa, che domenica sarà impegnato ad Avellino in occasione della 10ª giornata del campionato di Serie B, che segue al turno infrasettimanale: dispendioso match quello affrontato dai nerazzurri, 3-3 con il Palermo, ma ora la testa è alla compagine irpina.

Il punto della situazione, in conferenza stampa, è stato fatto dal tecnico Paolo Bianco: "È stata per noi una settimana molto intensa, dalla quale siamo usciti bene anche se avremmo potuto avere qualche punto in più. La squadra comunque sta bene, sta crescendo sempre di più, e anche fisicamente ci siamo: mancherà solo Esteves. Se ci sarà turnover? Come ho detto, stiamo tutti bene, ho uno staff forte che mi mette sempre a disposizione tanti giocatori, quindi potrebbero esserci dei cambiamenti. Abbiamo poi tanti leader in questa squadra, che lo sono anche quando non giocano; elementi che ci saranno utili".

Andando poi alla sfida: "Siamo pronti ad affrontare una squadra che davanti al suo pubblico vuole riprendere a viaggiare a un certo ritmo, e che ha qualità, esperienza ed è ben allenata: ha investito sia sulla guida tecnica che sui calciatori. Non solo, i giovani sono tutti di livello. Ci sarà da stare attenti, ma sarà complicata se sbaglieremo approccio: di sicuro importante dopo un trittico superato".

La nota conclusiva va in generale al campionato: "Siamo all'inizio di un percorso, quindi per il momento accetto di subire la rimonta del Palermo, altra squadra fortissima, ma non accetterei una gara così a marzo, dove la squadra dovrà essere più matura. A ogni modo si vede che la squadra sa rimanere in partita".

Articoli correlati

Immagine news 1
Pisa, Bianco: "Preso gol in situazioni strane, bravi a non perdere la testa"
Immagine news 2
Quando il "passaggio" porta bene: come a Monza, il Pisa cambia ai vertici. Con Bianco in panchina
Immagine news 3
Pisa, Bianco soddisfatto: "Disputata una delle migliori partite, grande reazione allo svantaggio"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
16:19 Serie B
Bari, Rastelli diplomatico sulle critiche: "Non le leggo, non saprei cosa rispondere"
Immagine news 2
15:20 Serie B
Padova, Calabro: "Catanzaro col nuovo tecnico? Conterà la bava alla bocca nostra"
Immagine news 3
15:07 Serie B
Arezzo-Ascoli, il club marchigiano presenta istanza di riesame per sbloccare almeno 200 biglietti
Immagine news 4
14:56 Serie B
Mantova, c'è l'esame Modena. Modesto: "Bella gara da vedere, si giocherà bene a calcio"
Immagine news 5
14:48 Serie B
Juve Stabia, sfida da ex per Stefanelli: "Noi maturati, ma a Empoli ci attende una battaglia"
Immagine news 6
14:35 Serie B
Pisa, Bianco in vista dell'Avellino: "Gara importante dopo un trittico di livello già superato
Immagine news 7
14:19 Serie BTMW
TMWSampdoria, D'Angelo contro l'emergenza: "Si accende il fuoco con la legna che si ha"
Immagine news 8
13:33 Serie B
Serie B, gli arbitri della 10ª giornata: Cremonese-Benevento al sig. Marinelli di Tivoli
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Viva Malagò, viva Galliani: un circo a base di giochi di potere. Prima Marotta, poi Agnelli: così è finita la Juventus
Primo piano
Immagine top news n.0 Pulisic si lega a doppia mandata al Milan, annunciato il suo rinnovo fino al 2031
Immagine top news n.1 Chivu e lo stadio: “Amo il Meazza, ma… Inter fino al 2031? Non so, devo subire tanto”
Immagine top news n.2 La curiosa scelta di Orsato: Milan-Inter al napoletano Guida, il milanese Sozza per Juve-Napoli
Immagine top news n.3 Icardi: "Tornare all'Inter sarebbe speciale, vorrei chiudere il cerchio diversamente"
Immagine top news n.4 Spalletti si gioca tutto contro il Napoli. Ecco come può cambiare la Juventus
Immagine top news n.5 Cardinale conferma Amorim e promette rinforzi: "A gennaio prenderò altri giocatori da Milan"
Immagine top news n.6 Thiago Motta è libero, il suo contratto con la Juventus è stato risolto. Tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Raimondo e Kvernadze incantano: quanto costano gli uomini mercato del Frosinone
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.3 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni esalta Alvini: “Al Frosinone lavoro straordinario, un tecnico capace conta tanto”
Immagine news Altre Notizie n.2 Ciccio Baiano: "Silvano Bini un grande dirigente, un uomo dei fatti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Inter, è un segnale aver vinto una partita sporca come col Venezia"
Serie A
Immagine box news Serie A Bonanni esalta Alvini: “Al Frosinone lavoro straordinario, un tecnico capace conta tanto”
Immagine box news Serie A Juventus in ritiro, dall'allenamento una buona notizia per Spalletti: in gruppo c'è Ekhator
Immagine box news Serie A Pulisic: "Ho sempre voluto il Milan, è il top. Derby? Avremo l'opportunità di vincere"
Immagine box news Serie A Il Bologna ritrova Orsolini per la partita contro il Monza. I convocati di Palladino
Immagine box news Serie A Inter, Akanji prima del derby: "Serve voglia di vincere. Fatica? Non sono stanco"
Immagine box news Serie A Bologna, Palladino: "Se siamo quelli di Milano, possiamo dar fastidio a tutti"
Serie B
Immagine box news Serie B Bari, Rastelli diplomatico sulle critiche: "Non le leggo, non saprei cosa rispondere"
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "Catanzaro col nuovo tecnico? Conterà la bava alla bocca nostra"
Immagine box news Serie B Arezzo-Ascoli, il club marchigiano presenta istanza di riesame per sbloccare almeno 200 biglietti
Immagine box news Serie B Mantova, c'è l'esame Modena. Modesto: "Bella gara da vedere, si giocherà bene a calcio"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, sfida da ex per Stefanelli: "Noi maturati, ma a Empoli ci attende una battaglia"
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco in vista dell'Avellino: "Gara importante dopo un trittico di livello già superato
Serie C
Immagine box news Serie C Spezia, si ferma Limonelli per un trauma distorsivo del ginocchio: già iniziato il percorso riabilitativo
Immagine box news Serie C Altro innesto per la difesa del Campobasso: arriva Girasole. Contratto fino a giugno con opzione
Immagine box news Serie C Potenza, Ferro risolve il contratto con il club. È vicino all'approdo all'FC Francavilla in D
Immagine box news Serie C Marcolini: "Vorrei vedere più giovani italiani in campo. Anche in Serie A siamo lontano da questo"
Immagine box news Serie C Cosenza, un sospiro di sollievo: finisce l'esilio. La squadra torna al "San Vito-Marulla"
Immagine box news Serie C Il momento di Di Bari si avvicina. Ma quale sarà il suo staff alla Salernitana? Le possibilità
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
30 ottobre 2002, la Roma espugna Madrid con Totti. Eppure era stato a un passo dal Real
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano