Pisa, Bianco in vista dell'Avellino: "Gara importante dopo un trittico di livello già superato

Antivigilia di gara per il Pisa, che domenica sarà impegnato ad Avellino in occasione della 10ª giornata del campionato di Serie B, che segue al turno infrasettimanale: dispendioso match quello affrontato dai nerazzurri, 3-3 con il Palermo, ma ora la testa è alla compagine irpina.

Il punto della situazione, in conferenza stampa, è stato fatto dal tecnico Paolo Bianco: "È stata per noi una settimana molto intensa, dalla quale siamo usciti bene anche se avremmo potuto avere qualche punto in più. La squadra comunque sta bene, sta crescendo sempre di più, e anche fisicamente ci siamo: mancherà solo Esteves. Se ci sarà turnover? Come ho detto, stiamo tutti bene, ho uno staff forte che mi mette sempre a disposizione tanti giocatori, quindi potrebbero esserci dei cambiamenti. Abbiamo poi tanti leader in questa squadra, che lo sono anche quando non giocano; elementi che ci saranno utili".

Andando poi alla sfida: "Siamo pronti ad affrontare una squadra che davanti al suo pubblico vuole riprendere a viaggiare a un certo ritmo, e che ha qualità, esperienza ed è ben allenata: ha investito sia sulla guida tecnica che sui calciatori. Non solo, i giovani sono tutti di livello. Ci sarà da stare attenti, ma sarà complicata se sbaglieremo approccio: di sicuro importante dopo un trittico superato".

La nota conclusiva va in generale al campionato: "Siamo all'inizio di un percorso, quindi per il momento accetto di subire la rimonta del Palermo, altra squadra fortissima, ma non accetterei una gara così a marzo, dove la squadra dovrà essere più matura. A ogni modo si vede che la squadra sa rimanere in partita".