Torna la "solita" Roma 2.0, quadrata e cinica. Ora serve il segnale dal mercato

Contro il Lecce si è rivista la "solita" Roma 2.0, a dire il vero ancora poco Gasperiniana, ma che ci aveva abituato a vincere in questo modo nella prima parte di campionato. Dopo i (discussi) passi falsi recenti al Via del Mare si è rivista una squadra quadrata, concentrata e soprattutto tremendamente cinica, capace di sfruttare le occasioni - non tantissime - che ha creato. Rischi? Minimi, giusto un gol mangiato da Pierotti, che pure poteva cambiare l'indirizzo del match.

Ma a cosa può puntare questa Roma? Sicuramente i giallorossi credono ad un posto in Champions, quantomeno. Ma che sia per lottare per il quarto posto, o per il primo, sicuramente ora è la società che è chiamata a dare un segnale al proprio tecnico, che ha scelto la via del silenzio nel post-gara.

Prima della partita Massara ha annunciato novità a breve sul fronte Raspadori, in un senso o nell'altro. Difficile invece che ne arrivino in queste ore per Zirkzee, profilo più complicato che potrebbe divenire ancora più complesso dopo il cambio in panchina per i Red Devils. Qualcosa lì davanti però il club lo dovrà fare al più presto, a maggior ragione visto il possibile stop di Dovbyk, uscito infortunato.