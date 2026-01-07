Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Chivu si gode il +4 dal Napoli: "Prova di maturità, le insidie ci sono sempre"

Daniele Najjar
Oggi alle 23:35Serie A
Daniele Najjar

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta contro il Parma dai nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il valore di questa vittoria?
"Non è mai semplice giocare in Serie A, devi sempre dimostrare. Un campo non semplice, le condizioni meteo erano quello che erano. Abbiamo fatto una partita seria, una prova di maturità. Cercando di rompere il loro blocco basso. Abbiamo cercato di arrivare in area con qualche cross in più rispetto alle ultime partite. Quello che conta alla fine è l'atteggiamento dei ragazzi, eccezionale anche stasera".

Momento di passaggio decisivo per il campionato?
"Le statistiche e i numeri sono belli da leggere, ma alla fine conta il campo, la voglia, le ambizioni, che ci sono. La Serie A non è semplice, non ci sono partite da sottovalutare, le insidie sono sempre dietro l'angolo".

Delle problematiche sono arrivate anche oggi?
"Ci sono sempre delle problematiche. Ogni pallone intercettato da loro sai che puoi vederli ripartire, con Pellegrino che ha capacità di tenere palla e far salire, con giocatori veloci come Ondrejka e Oristanio. Potevamo fare un giro palla più veloce e mettere cross più di qualità".

Akanji ha fatto una grande partita, l'ennesima.
"Importante lui quanto Bisseck, Acerbi, De Vrij. Carlos Augusto da terzo ha fatto un'altra grande partita, è stato bravo a tappare qualche buco e ripartenza. Non è mai semplice giocare contro un blocco basso, perché devi sempre mantenere l'attenzione alta. Rischi di piacerti a far girare la palla da un lato all'altro e poi vederli ripartire".

