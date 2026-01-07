Live TMW Torino, Casadei: "Con l'Udinese lasciato punti importanti. Futuro? Resto in granata"

Ore 23.33 - Il centrocampista del Torino, Cesare Casadei, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro l'Udinese, valida per la diciannovesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Era da un mese che non giocava titolare

"Mi sono sentito bene: era da qualche gara che non giocavo, ma non vuole dire niente. Chiunque sia andato in campo, ha dato il massimo. Purtroppo abbiamo lasciato punti importanti, ci è mancata concretezza e non abbiamo sfruttato le occasioni, ne abbiamo avute tante. E lo abbiamo pagato"

Il suo futuro sarà al Torino?

"Sì. Non seguo le voci o l'andamento del mercato, sono concentrato qui e lo sono tutt'ora. Il mio pensiero è solo fare bene"

Il gol con il Verona l'ha sbloccata?

"Non so se credere allo sbloccarsi...Durante la stagione ci sono vari momenti, bisogna continuare e accettare. Cerco di andare avanti lavorando come sempre, dando il meglio per la squadra. Se il gol arriva, sono doppiamente contento: non è bastato, ma sono contento di dare il mio contributo"

Ore 23.37 - Termina la conferenza stampa di Casadei