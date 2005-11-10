Tornqvist ha forzato la mano con Fabregas e sta avendo ragione

Lo scorso 31 agosto il portiere svedese Noel Törnqvist s'è trasferito in prestito dal Como al Monza, ma chissà quando e sé tornerà nel club lariano. Soprattutto dovesse restare anche in futuro l'attuale allenatore Cesc Fabregas che quel trasferimento proprio non l'ha digerito: "Ho visto una persona incredibile per otto mesi ed in due giorni ho visto un’altra persona. Lui ha voluto andare ed ha forzato molto, in una maniera che a me non è piaciuta. È stata una cosa brutta", ha dichiarato il manager spagnolo lo scorso 3 settembre. Nel frattempo, pochi giorni prima, il Como aveva completato la sua rivoluzione alle spalle di Butez accogliendo Robert Sanchez in prestito dal Chelsea e cedendo con la stessa formula Emil Audero al Rayo Vallecano. E Törnqvist? A Monza sta giocando titolare, ieri è stato tra i migliori in campo nella sfida vinta 4-0 contro il Cagliari.

Tanti complimenti nel post-gara

"Non mi aspettavo questo suo impatto anche perché è arrivato all'ultimo momento. E' un gran portiere che para molto bene e spero continui così perché poi noi siamo bravi a creare occasioni da gol e quindi se riusciamo a prenderne di meno, vinceremo più partite", ha detto di lui il capitano Samuele Birindelli al termine della gara di ieri. Parole che hanno fatto eco a quelle di Ivan Juric. "Bisogna essere onesti, nel primo tempo il Cagliari ha giocato meglio di noi. Abbiamo sofferto, ci hanno sorpreso. Oggi Noel è stato fantastico, ha parato contro una squadra di giocatori tecnici e veloci".

Perché ha forzato la mano con Fabregas

Cresciuto nel Mjällby, il Como nell'estate 2025 l'ha acquistato dalla società svedese per circa due milioni di euro e contestualmente l'ha lasciato in prestito fino a fine anno per un primo storico successo in campionato della squadra di Hällevik. Dopo aver anche vinto il premio di miglior portiere dell'intera Allsvenskan 2025 è sbarcato sul lago di Como, otto mesi in panchina prima di prendere una decisione drastica. Di rottura. Capito che anche nella stagione 2025/26 non avrebbe trovato spazio, Törnqvist al tramonto dell'ultima finestra di calciomercato ha deciso di forzare la mano. E' andato a Monza nonostante la disapprovazione di Fabregas: a conti fatti sta avendo ragione lui.