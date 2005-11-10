Il Bodo a Napoli, primo dei due esami decisivi per Allegri. Va di nuovo ko Alisson Santos

Arriva già il primo dei due esami da dentro-fuori per Massimiliano Allegri: il suo Napoli sta stentando, il ko di sabato sul campo del Venezia per quanto sfortunato ha lasciato il segno e la posizione del tecnico livornese, alla seconda sconfitta di fila tra Serie A e Champions dopo aver ritrovato il successo col Frosinone alla ripresa, non appare così stabile. Per la 3^ giornata di Fase Campionato della Champions, arriva al Maradona il Bodo/Glimt.

Allegri chiede la convinzione di vincere

Dopo due sconfitte su altrettante partite europee, il Napoli è chiamato alla svolta. Per primo, in realtà, lo è Allegri: “Gara complicata, ma al di là degli altri risultati precedenti. Il Bodo in Champions ha fatto bene, è brava a giocare nel blocco basso ed in contropiede, domani dovremo avere una buona tecnica, precisione nei passaggi e fare una partita con la convinzione di vincere”. Intanto, piove sul bagnato e il tecnico livornese deve fare a meno anche di Alisson Santos, almeno fino alla prossima sosta.

Meret: "Mancata voglia di difendere insieme"

Con Allegri, si è presentato in conferenza stampa anche il portiere azzurro Alex Meret: “Sappiamo che non è un momento facile, le certezze che abbiamo penso siano le grandi qualità tecniche di ognuno di noi, dobbiamo aggiungerci più voglia e sacrificio, la voglia di difendere tutti insieme che forse ci è mancata ultimamente. Le qualità le abbiamo, dobbiamo sfruttarle al meglio, dobbiamo ripartire da questo, restando uniti”.