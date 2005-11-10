Union Brescia, Corini a rischio esonero dopo il ko con la Giana Erminio

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Union Brescia, Corini a rischio esonero dopo il ko con la Giana ErminioTMW
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 23:25Serie C
autore Daniel Uccellieri
19.10.2026 23:25Serie C
La sconfitta contro la Giana Erminio mette a rischio la panchina di Corini. L'Union Brescia è terzo a -8 dal Cittadella.
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La sconfitta di questa contro la Giana Erminio potrebbe costare caro a Eugenio Corini. Secondo quanto raccolto da TMW la posizione del tecnico dell'Union Brescia è in bilico, con il club di Pasini che starebbe valutando l'esonero dell'allenatore.
L'Union Brescia con il ko di questa sera, il primo in campionato, è al terzo posto con 19 punti, lontano 8 lunghezze dal Cittadella capolista.
Fonte: Andrea Losapio
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