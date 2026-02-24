De Biasi sul Torino: "D'Aversa tappi i buchi della nave. Baroni? Mi dispiace, è competente"
TUTTO mercato WEB
"D'Aversa deve tappare i buchi della nave e cominciare dalla difesa". Parla così Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino, ai taccuini de La Stampa a proposito del nuovo allenatore dei granata. Non mancano parole anche per Marco Baroni, per il quale si dice dispiaciuto: "Lo ritengo competente, preparato e con esperienza. Non mi aspettavo finisse così, ma a volte capita".
Come mai c'è stato un rendimento simile? Le ipotesi sono tante, secondo De Biasi forse non si è instaurato il giusto feeling tra la squadra e il tecnico, che non ha trovato il mix che in passato gli ha permesso di ottenere dei risultati: "Inoltre ci sono dei giocatori che hanno deluso le aspettative. L'ambiente invece va gestito, non bisogna farci condizionare troppo".
Altre notizie Serie A
Live TMWD'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Live TMWTorino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"
Editoriale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile