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Il Tottenham ci prova subito per De Zerbi: contatti in corso, è la prima scelta. Le alternative...

Il Tottenham ci prova subito per De Zerbi: contatti in corso, è la prima scelta. Le alternative...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:26Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il Tottenham è già immerso nella ricerca del nuovo allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato a sorpresa dopo appena sette partite. Una decisione che ha accelerato i tempi, con la dirigenza determinata a individuare subito una soluzione per dare stabilità alla squadra.

Secondo quanto riportato dalla BBC, il nome in cima alla lista resta quello di Roberto De Zerbi. Il club londinese vorrebbe convincere il tecnico italiano ad accettare immediatamente, senza attendere la fine della stagione, segno della volontà di intervenire con urgenza.

Parallelamente, emergono anche alternative più immediate. The Sun indica Sean Dyche e Ryan Mason tra i profili valutati, mentre il Daily Mail rilancia una suggestione dal sapore nostalgico: Glenn Hoddle, che potrebbe tornare per un incarico temporaneo fino al termine della stagione, nonostante l’ultima esperienza in panchina risalga al 2006.

Il Tottenham si trova quindi di fronte a un bivio tra una scelta strutturale e una soluzione ponte. La decisione finale sarà determinante per il futuro degli Spurs, chiamati a invertire rapidamente la rotta.

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