Roma-Juve ma non solo, Gasperini in conferenza: "Idee per Totti? Farlo giocare domani..."

Roma-Juventus in programma domani sera all'Olimpico è una partita dai mille temi. La corsa Champions, gli infortuni, il passato bianconero di Gian Piero Gasperini, ma non solo. Il tecnico giallorosso conferenza stampa ha parlato anche di Francesco Totti e del suo possibile ritorno in società. "Quali idee per lui ho già detto di avere? Farlo giocare domani", ha risposto sorridendo Gasperini a precisa domanda. "Non ci sono altre situazioni da valutare in questo momento. Siamo completamente concentrati sulla partita di domani contro la Juventus".

La Roma ora è superiore alla Juventus? La risposta di Gasperini: "All’andata eravamo un po’ rimaneggiati, soprattutto in difesa. Se non ricordo male mancava Hermoso. Non è stata una brutta partita da parte nostra, ma anche la Juventus ha fatto un’ottima gara. È stata una partita equilibrata fino alla fine e c’è stato anche un momento in cui abbiamo sperato di poter fare risultato. Domani è una nuova partita, in un contesto diverso.

È vero che rispetto a fine dicembre abbiamo avuto un mese di gennaio molto difficile, soprattutto per via degli infortuni. Siamo stati spesso in emergenza e abbiamo avuto un andamento tra alti e bassi, con qualche vittoria e qualche sconfitta. Adesso entriamo in una fase in cui è importante dare continuità. Chi riesce a mettere insieme una serie di vittorie in questo periodo può strappare e staccarsi in classifica. È quello che dobbiamo cercare di fare".