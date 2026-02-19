Caso Totti-archiviato, La Repubblica Roma in prima pagina: "Non abbandonò la figlia"

"Totti archiviato: 'Non abbandonò la figlia'" scrive quest'oggi La Repubblica Roma in prima pagina. Il reato non c'è. E quello che per mesi è stato raccontato come un possibile caso di abbandono di minore si chiude con un'archiviazione.

Il gip ha accolto la richiesta della procura di Roma e ha messo la parola fine all'inchiesta che vedeva indagati Francesco Totti e Noemi Bocchi dopo la denuncia presentata da Ilary Blasi.

Al centro, la sera del 26 maggio 2023: la figlia di Totti, sei anni, e i due figli di Bocchi, nove e undici, lasciati a casa per alcune ore mentre i rispettivi genitori erano fuori a cena. Una vicenda che per il magistrato Angelo Giannetti "appare rivestita di rilevanza unicamente civilistica, senza costituire l'invocato reato di abbandono di minori".