Ufficiale Chelsea, Anselmino resta in famiglia: il difensore passa in prestito allo Strasburgo

Aarón Anselmino lascia il Chelsea pochi giorni dopo il rientro da Dortmund, che ha fatto arrabbiare i gialloneri, e passa allo Strasburgo: "Il Racing Club de Strasbourg Alsace ha ufficializzato l'arrivo del difensore centrale argentino Aarón Anselmino. Il calciatore approda in Alsazia con la formula del prestito, pronto a rinforzare il pacchetto arretrato dei francesi per la seconda parte della stagione. Si tratta di un colpo di spessore per il club, che si assicura uno dei talenti difensivi più promettenti del panorama sudamericano, attualmente sotto il controllo del Chelsea.

Classe 2005 e colonna della Nazionale Under 20 argentina, Anselmino è cresciuto nel vivaio del Boca Juniors, club con cui ha esordito tra i professionisti collezionando 18 presenze prima del grande salto in Europa. Nella prima metà dell'attuale stagione (2025-2026), il difensore ha vestito la maglia del Borussia Dortmund in prestito, facendo il suo debutto assoluto in Champions League e raccogliendo 10 apparizioni complessive con i gialloneri, un'esperienza che ne ha accelerato notevolmente il processo di adattamento al calcio europeo.

Il Racing rivolge un caloroso benvenuto ad Aarón, che ha scelto Strasburgo come tappa fondamentale per proseguire la sua crescita e accumulare ulteriore minutaggio in un campionato competitivo come la Ligue 1. La sua fisicità e l'eleganza palla al piede saranno risorse preziose per la squadra nel raggiungimento degli obiettivi stagionali".