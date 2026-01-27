TMW Tra poco Fiorentina-Como, oltre a Nicolussi Caviglia sono out anche Mandragora e Dodo

Scendono in campo alle 21 Fiorentina e Como, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra i viola sono presenti dal 1' sia Ranieri che Fortini e Fazzini (tutti chiacchierati per quanto riguarda il mercato in uscita). Tra gli assenti, oltre a Nicolussi Caviglia (che domani sosterrà le visite mediche col Parma) ci sono anche Mandragora (lombalgia) e Dodo (trauma contusivo alla coscia destra).

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Como:

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Ndour; Fazzini, Brescianini, Fabbian, Harrison; Piccoli.

A disposizione: De Gea, Lezzerini, Pongracic, Kouadio, Kospo, Gosens, Fagioli, Solomon, Gudmundsson, Braschi, Sadotti, Deli, Bonanno.

Allenatore: Paolo Vanoli.

COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Sergi Roberto, Caqueret, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Douvikas, Kuhn.

A disposizione: Thornqvist, Vigorito, Kempf, Valle, Morata, Paz, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, De Paoli, Pisati.

Allenatore: Cesc Fabregas.