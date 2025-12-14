Vitinha riaccende il Genoa: Inter avanti ma per 2-1, il "Ferraris" è una bolgia
C'è ancora partita al "Ferraris". Il Genoa accorcia le distanze contro l'Inter con Vitinha. Il portoghese parte in velocità sulla sinistra, salta Sommer e deposita il pallone nella porta sguarnita per l'1-2.
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
