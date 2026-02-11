Tre minuti e la Lazio la riprende: Noslin appoggia in rete, Bologna ripreso 1-1
Ristabilito l'equilibrio dalla Lazio al Dall'Ara. È bastato un lancio col contagiri per la fuga sul fondo di Dele-Bashiru ad aspettare il momento giusto per servire a porta sguarnita il neo entrato Noslin: a due passi dalla porta l'ex Verona deve solo spingere in porta l'1-1 al 48'. Bologna riacciuffato, partita subito frizzantina.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l'operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
