Bologna, Italiano cerca un attaccante: l'idea è Noslin ma c'è la concorrenza del Monaco

Vincenzo Italiano va a caccia di fantasia. E in questo senso il mercato potrebbe andare in soccorso al tecnico del Bologna che in questi ultimi due giorni di trattative potrebbe accogliere dei nuovi innesti. Con la partenza di Ciro Immobile direzione Paris FC, i felsinei sono alla ricerca di un attaccante che possa essere duttile, non necessariamente una prima punta statica ma un giocatore più di movimento che non possa dare punti di riferimenti.

Uno dei nomi più gettonati, riporta odierna della Gazzetta dello Sport, è quello di Tijjani Noslin che potrebbe essere in uscita dalla Lazio. L’avventura della punta in biancoceleste non è stata positiva. Nel corso di questa stagione, il ragazzo ha disputato 17 partite fra campionato e Coppa Italia reliazznado solamente due gol e un assist.

Non sarà facile però strappare la punta dalla concorrenza delle altre squadra. L’ex Verona infatti è anche nel mirino del Monaco che lo vuole portare nel Principato nella seconda parte di stagione.